Desacordo em venda de carro usado acaba em briga de rua, em Marilândia

Imagem ilustrativa - os dois grupos envolvidos na negociação foram encaminhados pela PM para a delegacia de Policia Civil de Marilândia do Sul

A Polícia Militar precisou intervir, na tarde desta sexta-feira (29), em um desentendimento entre dois grupos de pessoas, envolvidas na negociação de um veículo usado, em Marilândia do Sul. Em dado momento do desacordo, algumas pessoas chegaram a partir para a briga. A confusão teria sido na área central da cidade, envolvendo pelo menos seis pessoas.

ERRATA: Inicialmente, a notícia foi publicada pela TNonline como sendo uma ocorrência de Apucarana, por conta de um equívoco no BO encaminhado pela Polícia Militar. Mas a reportagem checou com o setor de comunicação do 10o. BPM, que confirmou o erro no BO e informou que o caso é de Marilândia do Sul.

O entrevero aconteceu quando os dois grupos de pessoas tiveram um desacordo na negociação de um Ford Fiesta, que estariam sendo vendido por R$ 28 mil. Na hora em que um grupo, de 3 pessoas, foi repassar os documentos do veículo, teria percebido um problema. As pessoas desse grupo disseram ter estranhado o fato de um dos indivíduos do outro grupo ter se manifestado ao não querer fazer a comunicação de venda, pedindo inclusive que fosse feito o repasse do carro para o nome do comprador posteriormente.

Os compradores, ao desconfiarem da situação e diante do problema na documentação, fez contato com a pessoa que queria protelar a comunicação de venda, informando que tinham conseguido mais um pouco de dinheiro e que queria abater o resto da dívida. Quando a pessoa chegou ao local, o grupo acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência.

Aos policiais, no entanto, o homem que foi atraído pelo grupo, relatou que também tinha sido vítima e que tinha sido enganado e que devolveria o dinheiro para o grupo comprador. Mas quando foi checada a identidade do homem, constatou-se que ele havia mentido sobre o nome, uma vez que os dados anteriormente repassados não estavam corretos.

Ao ser confrontado, conforme o boletim de ocorrência, o homem teria entrado em contradição, ora não informando corretamente o nome dos pais, ora não dando o nome completo e se enganando até na data de nascimento. A identidade que o homem portava continha os dados de outra pessoa, com indícios de documento falsificado.

Nas checagens, algumas testemunhas auxiliaram a elucidação, identificando o homem por outro nome, que seria o verdadeiro. As vítimas relataram à equipe policial que teria feito remessa de valores via pix e uma outra parte havia sido paga em dinheiro. Diante dos relatos, todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, para as providências legais.

