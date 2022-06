Desacordo comercial entre familiares termina em agressões

Da Redação

Imagem ilustrativa

No sábado (11), por volta das 13 horas, a equipe de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada via Copom para a Rua Dois na Vila Nova, em Faxinal, onde teria ocorrido uma briga entre familiares por causa de um desacordo comercial.

No local, o solicitante relatou que estava em sua residência com sua esposa e sua irmã, quando seu sobrinho e a esposa chegaram para tratar de assuntos referentes a um desacordo comercial na compra de um veículo.

Em determinado momento, segundo o solicitante, iniciou uma vias de fato entre sua irmã e a esposa de seu sobrinho. Durante briga quebraram o vidro do fogão de sua casa.

Disse ainda que a mulher e o sobrinho teriam dito “vou te pegar” “vou pegar um revólver e te matar” direcionando as ameaças para sua irmã.

Mais tarde procurou a equipe policial. a outra envolvida junto com o marido. Relataram que durante a negociação do veículo foi gerada uma intensa discussão, momento em que a mulher disse para a denunciante “você é vagabunda, fica dando e usando drogas na vila á noite”.

Relatou ainda a mulher que no momento em que virou as costas a denunciada teria atirado uma pedra na direção dela que acertou as suas costas.

Diante do exposto a equipe orientou a mulher a ir até o hospital para a realização de exame de lesões corporais, caso a mesma tenha interesse em representar em desfavor da agressora.