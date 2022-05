DER realiza corte de árvores entre Marilândia e Rio Bom

Da Redação

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) interditou, na manhã desta terça-feira (24), alguns pontos da PR-539, entre Marilândia do Sul e Rio Bom, municípios que pertencem ao Vale do Ivaí, Paraná, para realizar o corte das árvores que ficam às margens da via.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM) de Rio Bom, a retirada das árvores é necessária, pois elas estão impossibilitando o tráfego de veículos pesados no local.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) auxilia equipes do DER na interdição da rodovia.