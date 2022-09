DER licita melhorias em 434 km de rodovias no Norte e Vale do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prazo de execução é de 365 dias após a assinatura de contratos e emissão de ordem de serviço

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está licitando a conservação e manutenção de 434,46 quilômetros de rodovias estaduais das regiões Norte e Vale do Ivaí. O investimento previsto é de R$ 57,8 milhões, atendendo 23 municípios, em um total estimado de mais de 900 mil habitantes.

continua após publicidade .

A licitação prevê a execução de serviços rotineiros, como remendos profundos e superficiais, selagem de trinca, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal, entre outros, em rodovias da Superintendência Regional Norte do DER/PR. O prazo de execução é de 365 dias, após assinatura de contratos e emissão de ordem de serviço.

O edital recebeu a nomenclatura lote D, conforme a divisão das regionais no programa de conservação de pavimento Proconserva do DER/PR. No Vale do Ivaí estão previstas obras em Faxinal, Cruzmaltina, Ivaiporã, Jardim Alegre, Lidianópolis, Manoel Ribas, Marilândia do Sul e Mauá da Serra. Entre as rodovias selecionadas para reparos estão corredores importantes de ligação entre os municípios, como a Rodovia do Milho (PR-170), PRC-272 e PR-466.

continua após publicidade .

No Norte do Estado, a licitação contempla obras em Alvorada do Sul, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Centenário do Sul, Florestópolis, Londrina, Porecatu, Rolândia, Tamarana, entre outros municípios.

As empresas interessadas devem protocolar suas propostas e documentos de habilitação no DER até o dia 19 de outubro. No dia seguinte, 20 de outubro, às 14h, será realizada a sessão de abertura de envelopes com propostas de preços dos lotes, em auditório do DER/PR em Curitiba, com transmissão ao vivo pela internet.

Siga o TNOnline no Google News