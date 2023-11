DER instala radares na PR-466 no Trevo da Placa Luar em Jardim Alegre

O Trevo da Placa Luar, localizado na Rodovia PRC-466, em Jardim Alegre, agora conta com fiscalização eletrônica, uma medida que visa aumentar a segurança viária na região. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) instalou dois radares no local, com o objetivo de diminuir os riscos de acidentes.

continua após publicidade

O trevo, que é o ponto de acesso à PR-272 para o município de Lunardelli, é considerado um dos mais perigosos da região, com histórico de vários acidentes, alguns resultando em vítimas fatais. A velocidade máxima permitida no trevo é de 60 km/h, e os radares visam garantir o cumprimento desse limite.

- LEIA MAIS: Trabalhadores ficam soterrados após acidente em obra de Arapongas

continua após publicidade

Jorge Luiz Meira, representante comercial que reside em Ivaiporã e trabalha na região há 10 anos, comemorou: “Fico feliz, pois passo por aqui sempre e já vi muita tristeza aqui. Com os radares vai diminuir os riscos. Lá no trevo de Ivaiporã, por exemplo, depois que instalaram o radar em 2021, nunca mais vi nenhum acidente grave”, lembrou Meira.

Os prefeitos Reinaldo Grola de Lunardelli e José Roberto Furlan de Jardim Alegre agradecem a regional do DER de Apucarana por atender ao pedido que vai contribuir para a segurança dos motoristas que trafegam pela região.

“Estamos muito agradecidos ao DER pela instalação desses radares. O trevo é local onde constantemente tem acontecido acidentes, e esses radares certamente vão contribuir para a redução”, enfatizou Furlan.

Siga o TNOnline no Google News