Deputados Ademar Traiano e Sergio Souza são homenageados em Ivaiporã

O deputado estadual Ademar Traiano (PSD) e o deputado federal Sérgio Souza (MDB) foram homenageados na noite da última quinta-feira, em Ivaiporã. Em sessão solene realizada no Centro Cultural Olívia Hauptmann, Traiano recebeu o título de Cidadão Honorário, enquanto Sérgio Souza recebeu Título de Cidadão Benemérito. Ambos os parlamentares têm um longo histórico de colaboração com o município. As honrarias foram indicadas em 2022 pela vereadora Gertrudes Bernardy e aprovadas por unanimidade pela Câmara de Vereadores.

Na solenidade, que lotou o centro cultural, a mesa de honra foi composta pelo prefeito Carlos Gil; vice-prefeito Marcelo Reis; presidente da Câmara de Vereadores, Edvaldo Aparecido Montanheri (Sabão); vice-presidente, Antônio Vila Real; 1ª secretária Josane Disner; 2º secretário Jaffer Saganski; vereadores Gertrudes Bernardy, Émerson Bertotti, José Maurino Carniato e José Maria Carneiro, e pelos homenageados.

Autora das indicações, a vereadora Gertrudes Bernardy afirmou que é inspirador ver o exemplo dos deputados que demonstram que a política pode ser feita de maneira ética, transparente e com o objetivo único de servir ao povo.

“Ademar Traiano e Sérgio Souza são exemplos de verdadeiros estadistas, cuja visão vai além de mandatos e partidos políticos. A vossa dedicação incansável e paixão por Ivaiporã são inspirações para todos nós. Vocês mostraram que é possível construir um futuro melhor quando se tem compromisso, integridade e um profundo amor pela comunidade que representam”, declarou a vereadora Gertrudes Bernardy, que foi bastante aplaudida.

Na visão do vice-prefeito Marcelo Reis os deputados homenageados têm visão diferenciada de Ivaiporã e do Vale do Ivaí. “Os deputados Ademar Traiano e Sérgio Souza são merecedores dos Títulos de Cidadão Honorário e Benemérito: por mérito. Desde que apresentamos o nosso plano de governo, que o município é atendido pelos deputados, liberando recursos para as mais variadas áreas que beneficiam a população de Ivaiporã”, reconheceu Marcelo Reis

Em homenagem ao ex-prefeito Akyra Yamasita, que faleceu em Foz do Iguaçu, na quinta-feira, o prefeito Carlos Gil pediu um minuto de silêncio – dando sequência a sessão solene. “Ademar Traiano e Sérgio Souza são deputados que se destacam pela atuação comprometida e leal em favor do nosso município. Ambos têm se dedicado a destinar recursos e emendas que têm feito uma grande diferença na vida dos cidadãos. Por isso, não tenho palavras que expressem tudo o que tem sido feito pela população da nossa cidade – desde que fui eleito pela 1ª vez em 2012. São mais 10 anos de lealdade e comprometimento com o município”, afirmou Carlos Gil.



Os homenageados agradeceram as honrarias e reforçaram compromisso com o município. “É um momento em que o coração treme. Na minha vida pública – 40 anos, homenagens como esta é a consagração de um trabalho dedicado e de cumplicidade com o município de Ivaiporã, que me dá o direito de advogar os interesses da população. E, acima de tudo, é um gesto de gratidão aos vereadores e especialmente à proponente Gertrudes Bernardy e ao prefeito Carlos Gil por sancionar a lei”, ressaltou o deputado estadual Ademar Traiano.

A parceria com a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Ivaiporã foi citada pelo deputado federal Sérgio Souza por entender que rende bons resultados para o município. “É visível o crescimento de Ivaiporã em 10 anos e a melhoria da qualidade de vida da população. Por isso, fico muito feliz e lisonjeado por receber o Título de Cidadão Benemérito. Trata-se do reconhecimento do trabalho que fiz pelo município”, observou Sérgio Souza.

