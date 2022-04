Deputado Sergio Souza entrega caminhão prancha 0 km para Lunardelli

Da Redação

O prefeito de Lunardelli, Reinaldo Grola (PSD) juntamente com o vice Dr. Célio (MDB), a presidente do legislativo Zeila Moribe (MDB), vereadores e funcionários, receberam no fim da tarde de quinta-feira (7), do deputado federal Sergio Souza (MDB), as chaves de um caminhão prancha para ser utilizado pela Secretaria de Obras no transporte de máquinas pesadas.

Os recursos foram adquiridos com emenda parlamentar do deputado Federal Sergio Souza no valor de R$ 370 mil. Somados R$ 148 mil de contrapartida do Município, o investimento total foi de R$ 518 mil.

“A aquisição do caminhão prancha vem para reforçar a frota municipal e proporcionar maior agilidade no deslocamento de máquinas. Além disso, teremos menos gastos e desgastes com as máquinas”, ressaltou o prefeito Reinaldo Grola que também destacou a parceria e agradeceu o deputado federal.

“O Sergio Souza é um grande parceiro de Lunardelli e não brinca em serviço não. A nossa parceria começou em 2018 e até agora são mais de R$ 6,5 milhões destinados para o nosso município. E não para por aí, nos próximos dias vamos estar recebendo mais um ônibus 0 KM para reforçar o transporte escolar. Obrigado também pelas três pontes de concreto que vamos licitar nos próximos dias e pelo CMEI que construído com investimentos de mais de R$ 3.3 milhões através de convênio com o FNDE”, agradeceu.

Durante a sua fala o deputado elogiou o trabalho da atual administração municipal e lembrou também das parcerias com os ex-prefeitos Mario Moribe e Dr. Célio .

“O Grola quando deixar o mandato vai deixar muitas saudades, um grande administrador. Assim, como foi o Mario e o Dr. Célio. E eu gosto de ajudar, se tiver um bom projeto, se tiver uma boa iniciativa que é para melhorar a vidas das pessoas podem contar comigo”, completou.