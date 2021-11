Deputado reivindica recape para estrada de Jardim Alegre

Da Redação

Douglas Fabricio e o prefeito Furlan

O deputado estadual Douglas Fabricio (CIDADANIA) solicitou ao Governo do Paraná a liberação de recursos do Paraná Mais Cidades, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDU), para obras de recapeamento asfáltico na estrada municipal, no acesso à comunidade Barra Preta, no município de Jardim Alegre.

continua após publicidade .

A demanda de investimentos na ordem de R$ 500 mil foi apresentada pelo prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan.

“As obras visam contribuir para a saúde pública, melhorando condições de limpeza e proporcionando níveis satisfatórios de segurança, velocidade e economia no transporte de pessoas e mercadorias dessas comunidades próximas à cidade”, argumenta o prefeito Furlan.

continua após publicidade .

Para o deputado estadual Douglas Fabrício (CIDADANIA), o bom relacionamento de trabalho político com o Governo do Estado possibilita importantes investimentos nas obras das cidades.

“Contamos com o governador Carlos Massa Ratinho Júnior para podermos proporcionar investimentos e obras nos municípios, com objetivo de contribuir com o desenvolvimento econômico e social”, afirma Douglas Fabrício.