Dependente químico, filho ameaça e agride pai por causa de R$ 10

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O jovem não foi localizado após a agressão

A Polícia Militar (PM) de Califórnia foi acionada, na tarde desta quarta-feira (3), após um pai ter sido agredido com um soco pelo próprio filho por causa de R$ 10. O jovem, que é dependente químico, teria fugido de uma clínica de reabilitação.

continua após publicidade .

Conforme relato do pai, o filho já não mora mais com os familiares e, por volta das 16h34, tentou invadir a residência localizada na Rua Azaleias, no Núcleo Nego Moises. Ele entrou no imóvel e falou que iria tomar um banho e pediu R$ 10.

- LEIA MAIS: Rotam de Apucarana apreende maconha, cocaína e ecstasy; casal é preso

continua após publicidade .

Quando o pai negou o dinheiro e pediu que ele se retirasse da casa, o filho desferiu um soco contra o rosto da vítima e, em seguida, fugiu. De acordo com relato do patriarca da família, desde que fugiu da reabilitação, o jovem fica indo até a residência para pedir dinheiro, forçando a entrada e fazendo ameaças.

A PM foi acionada e procurou o jovem em possíveis locais que acreditariam que ele poderia ser localizado, mas sem êxito. A vítima foi orientada.

Siga o TNOnline no Google News