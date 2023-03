Depen desativa e transfere presos da Cadeia Pública de S. João do Ivaí

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No início da manhã desta quinta-feira (30), equipes do Departamento de Polícia Penal (Depen) iniciaram a transferência de presos da Cadeia Pública de São João do Ivaí, que está sendo desativada.

continua após publicidade .

A ação faz parte de programa do Governo do Estado de reorganização do Sistema Penitenciário do Paraná.

- LEIA MAIS: PCPR apreende arma de fogo em investigação de violência doméstica

continua após publicidade .

Dos 17 detentos da cadeia do município, 10 foram transferidos para a cadeia de Ivaiporã e sete para a cadeia de Engenheiro Beltrão.

A transferência está sob coordenação do chefe da função da cadeia pública de Maringá, Silvino Molina de Souza, e sob supervisão do gestor da cadeia local, Marcos da Rocha.

A transferência dos presos permitirá à Polícia Civil de São João do Ivaí atender ainda melhor os trabalhos de investigação de crimes, instauração de inquéritos e o atendimento à população, promovendo ainda maior segurança na região.

Siga o TNOnline no Google News