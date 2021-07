Departamento de Saúde de Ivaiporã passa por reorganização

Da Redação

Departamento Municipal de Saúde

O Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã está passando por várias mudanças com relação à reorganização visando melhorar o atendimento.

continua após publicidade .

Devido à pandemia do coronavírus (Covid-19) as equipes de técnicos, enfermeiros e médicos passaram a ter jornadas de trabalho mais intensas, o que consequentemente ocasiona no cansaço dos profissionais de saúde, que também se dedicam à vacinação.

No Pronto Atendimento (Hospital Municipal) foi implantada a classificação de risco com atendimento voltado aos casos de urgência e emergência. Dessa forma, os médicos têm mais tempo para se dedicar aos pacientes que mais precisam de cuidados.

continua após publicidade .

No que se refere aos casos eletivos são encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), uma vez que Ivaiporã oferece 100 % de cobertura à Atenção Básica em Saúde. Em caso de férias dos médicos, o que normalmente acontece no meio do ano e no final do ano, os pacientes são encaminhados para outra UBS. Mas a população precisa recorrer primeiro à UBS mais próxima da residência.

“Estamos reorganizando e capacitando as equipes de saúde com apoio da Organização Pan-Americana da Saúde e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz”, informou a diretora do Departamento Municipal de Saúde, Cristiane Pantaleão.

Quando assumiu a pasta Cristiane Pantaleão disse que se deparou com inúmeros problemas, tais como falta de medicamentos, materiais utilizados pelas equipes de saúde, precariedade no transporte e falta de profissionais. “Mas houve avanço na aquisição de medicamentos e na diminuição da fila por consultas e exames que somava 8.921”, explicou Cristiane Pantaleão.

Entre janeiro e junho a Prefeitura de Ivaiporã investiu R$300 mil na compra de medicamentos, por meio do Consórcio Paraná Saúde, enquanto no mesmo período de 2020 foram gastos R$160 mil. Além disso, foram aplicados recursos no valor de R$425 mil, entre janeiro e julho, em consultas e exames visando zerar a lista de 8.921 pacientes que, há 3 anos, aguardavam atendimento, enquanto em 2020 foram destinados R$ 86,4 mil.