Departamento de Agricultura de Ivaiporã e Seab se reúnem com feirantes

O diretor do Departamento de Agricultura da Prefeitura de Ivaiporã, Carlos Barra Oliveira, se reuniu com os feirantes da Feira Aquarela, com apoio da chefe do Núcleo Regional da Seab de Ivaiporã, Vitória Holzmann, para estabelecer o calendário de ações 2023.

Carlos Barra Oliveira e Vitória Holzmann abordaram a importância do processo de organização da produção da agricultura familiar, demonstrando as estratégias para estruturação dos grupos informais, associações e cooperativismo, e enfatizando o funcionamento do Centro de Distribuição da Agricultura Familiar, que se encontra em processo de implantação no acesso secundário, com as obras em fase de acabamento pela Prefeitura.

Uma das sugestões apresentadas foi realizar a Feira Aquarela também aos domingos, entre as 07h00 e 12h00, na Avenida Aparício Cardoso Bitencourt – próxima à Paróquia Bom Jesus, além de manter as sextas-feiras, entre as 17h00 e 22h00. “A sugestão será analisada pelos feirantes”, avisou Carlos Barra Oliveira.

Vitória Holzmann afirmou que os feirantes precisam criar as próprias regras para facilitar o apoio da Prefeitura e da Seab no sentido que buscar recursos em prol da Feira Aquarela, que precisa ser valorizada por aqueles que expõem.

As reuniões previstas para os dias 10 e 17 de março, entre Carlos Barra Oliveira e os feirantes, e a excursão em abril para a ExpoLondrina também fizeram parte da pauta.

