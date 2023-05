Departamento de Agricultura de Ivaiporã apresenta plano de trabalho

Na sexta-feira, dia 26 de maio, o diretor do Departamento de Agricultura da Prefeitura de Ivaiporã, Carlos Oliveira, reuniu-se na Associação da Agricultura Familiar do Jacutinga, onde apresentou aos cafeicultores o plano de trabalho, falou sobre segurança hídrica e proteção de mananciais.

Na ocasião, convidou os produtores para participarem do 1º Encontro Regional de Mulheres do Campo, que será realizado na quinta-feira, dia 1º de junho, entre as 08h30 e 13h00, no Centro Cultural Olívia Hauptmann. O objetivo é debater políticas públicas estaduais voltadas à mulher rural.

Esta semana, Carlos Oliveira também esteve no barracão da comunidade do Paineirinha – distrito do Jacutinga abordando a melhoria da qualidade de vida e renda para o meio rural.

E, na sexta-feira, dia 2 de junho, às 17h00, voltará à comunidade do Paineirinha para falar sobre a implantação e perfuração de poço artesiano, projetos e informações sobre o plano de agricultura e abastecimento.

