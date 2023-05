Denúncia pede a cassação de vereador de Jandaia do Sul

Da Redação

Bruno Cavassani (PSD)

O morador de Jandaia do Sul, Regis Wendrey Bazan, protocolou nesta quinta-feira (18), na Câmara Municipal, denúncia com pedido de cassação de mandato contra o vereador Bruno Cavassani (PSD). Segundo a denúncia, Bruno Cavassani teria recebido vantagens indevidas ao se apoderar de valores recebidos por pessoa próxima da família que teria sido contratada em cargo comissionado pela Assembleia Legislativa do Paraná.

De acordo com o denunciante, uma avó da esposa de Bruno ocupou um cargo comissionado na Assembleia Legislativa no período de abril de 2021 a janeiro de 2022, quando veio a falecer. Já no mês seguinte, em fevereiro, sua sogra assumiu o mesmo cargo com mesma remuneração. Em ambos os casos, Regis Bazan afirma que “o verdadeiro beneficiado dos salários das assessoras sempre foi o vereador Bruno Cavassani, que ficava com o cartão e sacava o dinheiro no banco para sua própria atividade política e pessoal”. Para o denunciante, a conduta do vereador configura ato de improbidade e corrupção e descumprimento do decoro parlamentar.

O vereador Bruno Cavassani nega as acusações e informa que vai entrar com um processo na justiça contra o denunciante por calúnia e difamação. Ele diz que está com a consciência tranquila e alega que apenas está sendo perseguido politicamente por estar combatendo atos ilícitos no poder público municipal.

O presidente da Câmara, vereador Cláudio Taparo (PTB), informou que a denúncia foi acatada e que será lida na próxima sessão do Legislativo. Depois segue os trâmites legais nas comissões para verificação de sua procedência ou não. O procurador jurídico da Casa, advogado Vinícius Françoso, disse que, assim que estudar a denúncia, vai orientar os vereadores sobre os trâmites internos.





(EDISON COSTA)

