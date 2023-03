Denúncia faz PM encontrar armas em Mauá da Serra

Da Redação

armas e munições apreendidas

A Polícia Militar (PM) de Mauá da Serra recebeu denúncias de que um veículo F400 estava na zona rural do município, na região conhecida como Placa da Vaca, e que os moradores da localidade estavam receosos, com medo de assalto, pois ouviram disparo de arma de fogo e flagraram pessoas deixando um matagal, na tarde de quinta-feira (2).

Equipes foram para a área rural, encontraram o veículo atolado em meio ao matagal e um homem, que foi abordado. Com ele, de acordo com a PM, foi encontrado um revólver 357 com sete munições. O suspeito, conforme a PM, estava com odor etílico, e disse que a arma era do patrão, que não estava no local pois estava procurando por ajuda.

Ainda de acordo com a PM, o patrão foi encontrado próximo da PR-445 e ele também estava portando uma arma, uma pistola carregada com oito munições e ainda localizaram com o homem dois carregadores com mais 19 munições.

A PM informou que as armas estão registradas em nome do homem. Ele contou que estavam no local pois compraram madeira e foram até lá realizar a retirada, porém, atolaram.

Por causa das armas, os homens foram detidos.

