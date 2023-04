Denúncia de violência doméstica termina com agressor morto na região

Da Redação

Um caso de violência doméstica terminou com um homem morto com um tiro na madrugada deste domingo (30) em Lidianópolis. Durante a abordagem ele entrou em luta corporal com os policiais militares.

Conforme o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), a situação foi por volta das 01h07. A equipe de serviço foi acionada para a Rua Curitiba em atendimento a uma violência doméstica.

No local populares informaram que o casal estaria na Av. Curitiba, onde os policiais encontraram um homem com um bebê de apenas 4 meses no colo e várias pessoas atrás.

Foi dada voz de abordagem, mas o homem que se encontrava extremamente alterado e intransigente em entregar a criança à mãe.

Ainda segundo a PM, foi necessário o uso moderado da força para conter o autor e resguardar a criança. Porém, ele enforcou o bebê e após várias tentativas e com apoio de populares a equipe logrou êxito em salvar a criança.

Neste momento, ele entrou em luta corporal com a equipe e chegou a pegar o fuzil que estava com um soldado, e em legítima defesa o parceiro fez o uso da pistola efetuando um disparo que atingiu o agressor.

Foi acionado o Corpo de Bombeiro e o Samu que atestaram o óbito no local. O bebê foi levado pelos bombeiros ao hospital para melhor avaliação.

A mulher informou à polícia que há vários dias vinha sofrendo agressões e transeuntes que estavam no local informaram que tinham medo do autor pois se mostrava muito agressivo e violento.

A Polícia Militar informou que o autor tinha várias passagens policiais por violência doméstica, rixa, ameaça, resistência e tráfico de entorpecentes.

A Polícia Civil e criminalística foram acionados para o local. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) de Ivaiporã.

