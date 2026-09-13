Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Vale do Ivaí
publicidade
PLANTÃO POLICIAL

Denúncia de briga na madrugada mobiliza a PM em Ivaiporã

Equipe foi acionada após denúncia envolvendo cinco pessoas na Rua José Bonifácio

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Denúncia de briga na madrugada mobiliza a PM em Ivaiporã
Autor Caso foi na Rua José Bonifácio - Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Uma denúncia de briga na madrugada mobilizou a Polícia Militar por volta de 0h30 deste domingo (13), na Rua José Bonifácio, em Ivaiporã. A equipe foi acionada para verificar uma possível briga envolvendo cinco pessoas.

Segundo o Copm, havia a possibilidade de participação de adolescentes na ocorrência.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

LEIA MAIS: Acidente entre Fiat Prêmio e Uno deixa duas crianças feridas em Ivaiporã

Ao chegar ao endereço, a guarnição deu voz de abordagem aos presentes. Nesse momento, um dos indivíduos fugiu a pé.

A equipe realizou buscas e localizou o homem. Em seguida, ele foi encaminhado à sede da Companhia da Polícia Militar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No local, os policiais confeccionaram um Termo Circunstanciado, a ocorrência foi registrada pela PM como desobediência.

📲 Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp ou convide alguém a fazer parte dos nossos grupos

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
adolescentes briga desobediencia ivaipora POLICIA MILITAR termo circunstanciado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV