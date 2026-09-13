Denúncia de briga na madrugada mobiliza a PM em Ivaiporã

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Equipe foi acionada após denúncia envolvendo cinco pessoas na Rua José Bonifácio

Uma denúncia de briga na madrugada mobilizou a Polícia Militar por volta de 0h30 deste domingo (13), na Rua José Bonifácio, em Ivaiporã. A equipe foi acionada para verificar uma possível briga envolvendo cinco pessoas.

Segundo o Copm, havia a possibilidade de participação de adolescentes na ocorrência.

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Ao chegar ao endereço, a guarnição deu voz de abordagem aos presentes. Nesse momento, um dos indivíduos fugiu a pé.

A equipe realizou buscas e localizou o homem. Em seguida, ele foi encaminhado à sede da Companhia da Polícia Militar.

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No local, os policiais confeccionaram um Termo Circunstanciado, a ocorrência foi registrada pela PM como desobediência.

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