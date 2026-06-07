Denúncia anônima mobiliza PM por suspeita de maus-tratos a animal em Ivaiporã

A Polícia Militar atendeu uma denúncia de possível maus-tratos a um cachorro na tarde de sábado (6), em Ivaiporã.

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De acordo com o boletim de ocorrência, uma ligação anônima informou que o animal estaria sofrendo maus-tratos. No local, os policiais encontraram um cachorro branco de porte médio, considerado magro e com cegueira no olho direito.

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A responsável pelo animal relatou à equipe que o ferimento no olho ocorreu há cerca de cinco anos, após o cão se machucar em um prego existente na própria casinha onde vivia.

Ainda conforme a PM, o cachorro estava amarrado a um pilar da residência por uma corrente de aproximadamente 1,5 metro. Próximo ao animal havia um recipiente com arroz e outro destinado à água, que estava vazio no momento da abordagem.

A mulher informou que mantém o cão preso para evitar que ele pule o muro e vá até a casa vizinha, onde poderia se envolver em brigas com outro cachorro da raça pit bull.

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Como os policiais não conseguiram contato com órgãos competentes para receber o animal e não havia local adequado para encaminhamento, o cachorro permaneceu na residência. A responsável assinou um termo como fiel depositária do animal.

Na sequência, ela foi encaminhada à sede da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) para registro da ocorrência e, posteriormente, à Central de Flagrantes, onde ficou à disposição da Polícia Judiciária, que dará continuidade à apuração do caso.

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