Delegado Ricardo Mendes é cidadão honorário de Faxinal

Pulso firme, o delegado de Faxinal, Ricardo Augusto de Oliveira Mendes, ganhou respeito entre a população de Faxinal. Na última quarta-feira (15), em sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores, ele recebeu o título de Cidadão Honorário de Faxinal. A homenagem ocorreu com participação de autoridades, policiais e familiares do homenageado.

A honraria decorre da Lei Municipal nº 2.220/2021, de iniciativa do vereador e presidente legislativo, Paulo Vitor Portela (PSL) , o Paulinho. Conforme o autor da matéria, a iniciativa da homenagem surgiu em decorrência do brilhante trabalho que o delegado Ricardo vem exercendo na 53ª Delegacia Regional de Polícia de Faxinal, onde o delegado atua desde o ano de 2019. Ele também é responsável pela Delegacia de Polícia de Grandes Rios, totalizando seis municípios jurisdicionados: Borrazópolis, Cruzmaltina, Faxinal, Grandes Rios, Rio Branco do Ivaí e Rosário do Ivaí.

“Desde o ano em que chegou no nosso município, Dr. Ricardo desenvolveu operações de destaque, ocasionando o aumento de prisões e a diminuição de crimes. Isso tudo proporciona mais segurança a nossa população”, destaca o presidente Paulinho.

No final do evento, o delegado Ricardo ocupou a tribuna e agradeceu o reconhecimento da Casa de Leis. Além de destacar a importância dos profissionais que compõem a sua equipe, o homenageado demonstrou o carinho que tem pelo Município de Faxinal. “Essa é a cidade que escolhi para morar. Já recebi propostas de transferências para outra cidade, mas desejo continuar em Faxinal”, salientou.

Também participaram da solenidade, o representante do Poder Executivo Municipal e Governo do Paraná, Rafael Macedo Cantagallo, o advogado Márcio Bueno de Camargo, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); além do representante dos agentes da Polícia Civil e Departamento Penitenciário (Depen), Vanderlei Jordão.