Delegado quebra a perna durante perseguição a bandido no PR

Um delegado do norte do Paraná quebrou a perna durante perseguição a um bandido, na tarde desta sexta-feira (1). A situação foi registrada em Grandes Rios, no Vale do Ivaí. O delegado Ricardo Mendes, titular da Delegacia Regional de Faxinal, contou ao TNOnline que foi até o município acompanhado de outro policial civil cumprir um mandado de prisão contra um homem suspeito de envolvimento em roubos ocorridos em Faxinal e Mauá da Serra.

O alvo do mandado foi encontrado em frente a um bar e, ao perceber a aproximação dos policiais civis, saiu correndo do local. Durante a perseguição, o suspeito caiu, levando o delegado a sofrer também uma queda na sequência. Mendes fraturou a tíbia e a fíbula e permanece internado no Hospital da Providência de Apucarana, onde passará por uma cirurgia.

