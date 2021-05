Delegado de Ivaiporã é transferido para Marialva

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O delegado titular Aldair da Silva Oliveira, está deixando o comando da 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Ivaiporã. Na próxima semana, ele toma posse na delegacia de Marialva. A transferência é a pedido do próprio delegado. No lugar dele assume a delegada Magda Hofsttaeter, que será a primeira delegada titular da 54ª DRP.

Segundo o delegado Aldair, nesses 2 anos e 5 meses de trabalho procurou dar continuidade ao trabalho de delegado Gustavo Dante, implantando também melhorias, tais como digitalização dos inquéritos, sala de oitiva individual, que desincumbiu a Polícia Militar das escoltas, e a diminuição de quase 50% do contingente carcerário.

“Cheguei a trabalhar aqui com 197 presos e estamos deixando com 102, já com a perspectiva de sair mais 30. Isso nos trouxe um ambiente de um pouco de tranquilidade, principalmente nesses últimos 6 meses”, disse o delegado.

Com relação aos crimes considerados mais graves, principalmente os casos de homicídios, o delegado diz que foram todos elucidados e os autores presos. Crimes como roubos, latrocínio também foram esclarecidos. “Os níveis que Ivaiporã se encontra hoje são bem melhores que muitos municípios do Paraná. Uma conquista não só do delegado, mas de toda a equipe, dos demais agentes de segurança pública, da Polícia Militar e da sociedade ”

O delegado relata ainda que a transferência foi a pedido, já que a esposa passou em um concurso público na cidade de Jandaia do Sul. “Eu levei essa demanda para o Departamento da Polícia Civil, esperava que fosse atendido daqui um ano mais ou menos, e acabou que essa oportunidade surgiu antes e eu acabei aceitando. Saio de Ivaiporã, mas Ivaiporã não saíra de mim. Minha filha é ivaiporãenses, o padrinho dela é aqui de Ivaiporã. Eu tenho meus vínculos, e com certeza esses vínculos não serão desfeitos”, completou Aldair.

