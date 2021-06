Delegada Magda assume a 54ª Delegacia Regional de Ivaiporã

Continua após publicidade

Magda Hoffstaster, nova delegada titular da 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Ivaiporã assumiu o cargo na quarta-feira (9), em substituição ao delegado Aldair da Silva Oliveira, que foi transferido para a Delegacia de Marialva.

Magda que já atuou na Delegacia da Mulher e do Adolescente de Maringá e na Delegacia da Mulher em Londrina será a primeira mulher a comandar a Polícia Civil da Comarca de Ivaiporã.

Para a delega a 54ª DRP já vinha sendo gerida de forma positiva, e pretende dar continuidade ao trabalho. Também falou sobre a sensação de ser a primeira mulher a comandar polícia judiciária da comarcar.

“Sensação clara de muito orgulho e de uma responsabilidade ainda maior. Mas, é bom para demonstrar que cada vez mais as mulheres vem ocupando espaço dentro da sociedade. Espaços que anteriormente eram ocupados somente por homens, e que a gente pode exercer qualquer tipos de profissão, buscando essa tão almejada igualdade, que a gente luta diariamente para que a sociedade reconheça esse serviço”, assinalou.

Com experiência em delegacias especializadas, em Maringá e Londrina, a nova delegada diz que pretende implantar alguns projetos que deram certos nessas cidades. “Sabemos que o direito penal, a delegacia de polícia, o Ministério Público, o Poder Judiciário, só eles não dão conta da violência doméstica, a gente resolve uma parte do problema. Mas, as mulheres precisam de outros amparos, psicológicos, de assistência social, para que elas tenham força para romper esse ciclo de violência. Infelizmente, é um problema que veio se agravando com a pandemia e precisamos ter uma especial atenção, não só as mulheres, mas também às crianças e adolescentes”.

A delegada Magda também agradeceu a confiança do Departamento da Polícia Civil por designa-la para a 54ª DRP. “Também dizer a sociedade, a Polícia Civil está a disposição para exercer esse trabalho de servir e proteger, e sempre muito determinada a combater sempre qualquer tipo de crime”, completou

Veja a entrevista:

