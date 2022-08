Deficiente visual é agredido com soco no rosto, em Faxinal

Da Redação

Um boletim de ocorrências por lesão corporal foi registrado pela Polícia Militar (PM) de Faxinal na segunda-feira (15) após um deficiente visual ter sido agredido. A situação foi na Rua Santos Dumont, por volta das 14 horas.

A guarnição foi acionada via COPOM informando que o solicitante havia sido agredido. No local em contato com o solicitante que é deficiente visual disse aos policiais que teve uma discussão com um morador do Bairro JK e que em determinado momento levou um soco no rosto do lado esquerdo causando uma visível lesão.

Como a vítima possui deficiência visual, os policiais optaram por conduzi-lo ao Hospital Municipal para atendimento e exame de lesões corporais. Findado atendimento à vítima, ele foi conduzido novamente para o local de origem sendo o mesmo devidamente orientado.

Os policiais também levantaram informações sobre as características do autor, foram realizadas buscas, mas sem êxito.

