Da Redação

Deficiente auditivo fica ferido após ser atingido por trem

Um rapaz de 19 anos, sofreu ferimentos após ser atingido por um trem na linha férrea na tarde deste domingo (25) em Marilândia do Sul. O homem é deficiente auditivo e não percebeu a aproximação da locomotiva.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz foi encontrado pela equipe no chão, consciente e com ferimentos na cabeça. Ele foi encaminhado para o Hospital da Providência em Apucarana com ferimentos leves.

O maquinista contou a PM, que o jovem caminhava ao lado da linha sobre o dormente e não ouviu a buzina, sendo atingido pela lateral esquerda frontal do trem e arremessado para fora dos trilhos.