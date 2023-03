Defesa Civil recomenda evacuação de casas após incêndio na Cocari

Da Redação

A Defesa Civil de Mandaguari recomendou a liberação de funcionários e o fechamento de empresas localizadas próximo ao Centro de Distribuição da Cooperativa Cocari, que foi destruído por um incêndio na segunda-feira (20). Moradores das proximidades também foram orientados a dormirem fora de casa.

Segundo Eduardo Abílio, secretário do Meio Ambiente da cidade, a preocupação é com a fumaça tóxica, proveniente da queima de todo o estoque de agrotóxicos, armazenado no barracão. Funcionários da Cocari buscaram atendimento no Pronto Atendimento do Município com quadros leves de intoxicação, provocados por inalação da fumaça.

“Tivemos dificuldades para identificar o melhor antídoto para o socorro das vítimas, pois não foi apenas um tipo de agrotóxico no local. Todo estoque de herbicidas e fungicidas foi atingido” avaliou o secretário.

Orientados por agentes da Defesa Civil, grandes empresas próximas encerraram o expediente mais cedo e liberaram seus funcionários, pois havia preocupação com a mudança do vento, que poderia levar a fumaça para esses locais. Desconhecendo o perigo da fumaça tóxica, dezenas de pessoas acompanhavam de perto o incêndio.

Moradores de bairros vizinhos também foram orientados a buscarem locais seguros para passarem essa noite. “Nossa orientação é para que todos que tenham para onde ir, possam passar a noite longe do local pois ainda existe fumaça por lá. Também estávamos temerosos com uma possível chuva, que poderia trazer poluição aos nossos mananciais” disse Abílio.

O Corpo de Bombeiros de Mandaguari solicitou apoio às unidades da região, para atuar no combate às chamas. Uma perícia posterior no local, vai apontar as causas do acidente. A unidade atingida servia como almoxarifado da Cooperativa.

