Defesa Civil promove ação educativa nas escolas municipais de Jandaia do Sul

Com tema de super-heróis, atividade abordou procedimentos que devem ser adotados em situações de emergência

A Defesa Civil de Jandaia do Sul realizou, na sexta-feira (16), uma ação educativa com alunos da rede municipal de ensino para marcar o Dia Internacional para a Redução do Risco de Desastres, celebrado em 13 de outubro.

Com o tema “Super-Heróis da Prevenção: Defesa Civil e o El Niño!”, a atividade abordou, de forma lúdica e interativa, a prevenção de acidentes, os riscos relacionados a eventos climáticos e os procedimentos que devem ser adotados em situações de emergência.

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Durante a ação, os estudantes receberam orientações sobre o trabalho da Defesa Civil, os cuidados necessários durante tempestades, a importância de conhecer as rotas de saída das escolas e de seguir as instruções dos professores e demais profissionais em situações de risco.

Orientações serão reforçadas em sala de aula

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A iniciativa terá continuidade durante esta semana, com atividades pedagógicas desenvolvidas pelos professores para reforçar o aprendizado sobre prevenção e identificação de riscos. Os pais e responsáveis também receberão uma cartilha on-line com orientações para ampliar os cuidados no ambiente familiar.

A ação busca fortalecer a cultura de prevenção no município, preparando crianças e famílias para reconhecer situações de perigo e agir com segurança diante de emergências.

Canais de emergência

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Em caso de necessidade, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, o Corpo de Bombeiros pelo 193, o SAMU pelo 192 e a Polícia Militar pelo 190. Para receber alertas da Defesa Civil por SMS, basta enviar o CEP para o número 40199.

A Defesa Civil de Jandaia do Sul também está no Instagram: @defesacivil.jds.