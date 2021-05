Decreto municipal proíbe volta às aulas em Faxinal

Continua após publicidade

O prefeito de Faxinal Ylson Cantagallo, o Galo, assinou um decreto nesta sexta-feira (21), impedindo o retorno as aulas no município na próxima segunda-feira (24), quando grande parte das escolas no Paraná devem retornar com ensino presencial.

O documento afirma que a situação epidemiológica do município impede que o retorno aconteça agora e estabelece uma programação para o retorno das atividades presenciais a partir do dia 07 de junho de 2021. Ainda segundo o decreto, a autorização para o retorno nas modalidades presencial e híbrida será concedida após parecer Técnico e Epidemiológico do Comitê de Combate e Enfrentamento ao COVID 19, e as condições de funcionamento serão regulamentadas no ato da autorização.

O secretário de Administração do município, Francisco Ferreira, conhecido como Ral, diz que a volta às aulas depende da realidade de cada município. “Entendemos que a situação das escolas estaduais é de competência do Estado, no entanto, a própria Seed afirma que cada município precisa avaliar suas condições e tem autonomia para isso, desde que seja pautado pela questão técnica epidemiológica ou sanitária. Nesse sentido, emitimos esse decreto, com base nos dados da semana epidemiológica do município”, disse o secretário.

De acordo com o decreto, Faxinal apresentou na última semana epidemiológica 152 casos positivos para a Covid-19 e outras 100 pessoas estão sob suspeita, aguardando resultados de exames.

Retorno presencial na região

Das 61 escolas estaduais do NRE de Apucarana, 42 retomam atividades na segunda-feira (68%). O retorno às aulas não acontece em todos os municípios. Das 17 cidades integrantes do NRE de Apucarana, em 11 haverá reabertura gradual. Não participam da retomada na segunda-feira Faxinal, Cruzmaltina, Borrazópolis, Mauá da Serra e Sabáudia.

Na região do NRE de Ivaiporã, 30 das 54 escolas (55%) retomam atividades na próxima segunda-feira. Dos 14 municípios da região, três não voltam neste momento: Rosário do Ivaí, Lidianópolis e Cândido de Abreu. Os colégios que não retornarem neste primeiro momento, poderão retornar em 7 de junho.