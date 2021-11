Decoração de Natal com muitas luzes e cores em Lunardelli

Da Redação

Assim como no ano passado, a Praça Comendador Geremia Lunardelli ao lado Santuário Santa Rita de Cássia está radiante pela magia do Natal. A iluminação dos ornamentos para o fim de ano em Lunardelli foram acessas na noite do último sábado (27).

Conforme o prefeito Reinaldo Grola os investimentos na decoração da cidade também é uma forma de incentivo ao turismo e ao fomento do comércio local.

“Acreditamos que as decorações irão cativar a população, bem como os turistas. Tanto pela beleza quanto pelo encantamento que despertam. Que possamos aquecer os nossos corações com o clima do Natal para celebrar a vida e espalhar amor a todos que precisa”, destaca Grola

Ainda segundo o prefeito, tudo preparado com muito carinho pelos servidores municipais. “Parabéns aos servidores envolvidos na montagem da decoração e a todos que trabalham arduamente na manutenção dos serviços. A praça está espetacular”,.

CAMPANHA DE NATAL

A ACIL – Associação Comercial, Industrial e Serviços de Lunardelli lançou no final de novembro, a campanha “Fim de Ano Premiado”.

A promoção foi idealizada para incentivar a população a comprar no comércio local. Neste ano a promoção terá novidades. São 100 raspinhas premiadas com vales compras de R$ 50,00.

E ainda o sorteio no dia 02 de janeiro de cinco poupanças no valor de R$ 1.000,00, um televisor LED 32 polegadas e um notebook.

São 36 empresas participantes que estão identificadas com o material visual da campanha. A cada R$ 50,00 em compras nas empresas participantes, o consumidor tem direito de preencher um cupom.