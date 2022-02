Da Redação

Decisão sobre cassação de Gertrudes pode sair nesta semana

O promotor público da Comarca de Ivaiporã, Cleverson Leonardo Tozatte, já deu seu parecer sobre a Ação Declaratória de Nulidade do Processo de Cassação de mandato da vereadora e presidente da Câmara, Gertrudes Bernardy (MDB).

O parecer está agora nas mãos do juiz José Chapoval Cacciacarro, que poderá dar uma decisão a respeito ainda nesta semana. Gertrudes foi cassada pela Câmara por ter participado de uma festinha interna de aniversário, durante o período da pandemia, em junho do ano passado. Ela, no entanto, não considera que tenha praticado crime algum e acredita na Justiça para reverter a decisão da Câmara.

Desde quando surgiu a denúncia, Gertrudes tem contado com o apoio popular e de órgãos de defesa dos direitos da mulher. Durante entrevista para o site TNOnline, a ex-vereadora falou sobre o processo e disse que acredita em machismo. Assista a entrevista: null - Vídeo por: Reprodução

