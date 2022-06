De sexta a domingo: Festa do Milho volta a movimentar Mauá da Serra

Da Redação

Milhares de pessoas são esperadas pela Prefeitura de Mauá da Serra na 24ª edição da Festa do Milho, que tem início nesta sexta-feira (10) e segue até domingo (12). Tradição no Vale do Ivaí, o evento comemora o aniversário do município, que completou 30 anos em 25 de maio, e retrata a agricultura do município, grande produtor de grãos e especialista na produção de milho.

Assim como outros eventos da região, a Festa do Milho está sendo retomada após a pandemia. A comemoração pelo aniversário da cidade começa nesta sexta às 20 horas com a escolha da rainha e princesa da festa e vários shows. Uma tradição que já dura 23 anos.

“Vamos escolher a rainha e a princesa da festa. A rainha deste ano será coroada pela última rainha, que foi escolhida em 2017. Em 2018 e 2019 não tivemos o concurso, depois veio a pandemia, e agora, em 2022 vamos voltar com a nossa tradição. Todas elas vão desfilar com vestido típico em homenagem à cultura do milho, ao plantio, que é o marco da nossa história. Um traje típico em alusão ao milho e ao campo, nossas raízes e nossa cultura”, explica Kelly Witchoff, primeira dama e uma das organizadoras do desfile. Neste ano serão cinco candidatas a rainha da festa. Conheça as candidatas a Rainha da Festa do Milho 2022 no vídeo abaixo

A festa segue até domingo (12). Além do concurso, o ponto alto do evento será o show deste sábado (11), com o cantor Daniel. “Faço o convite para toda a população de Mauá e de toda região. É retomada da economia, temos muitas coisas para comemorar. A véspera do Dia dos Namorados será especial, com apresentação do Daniel e, no domingo, a festa começa às 11h com almoço nas barracas”, afirma o prefeito Hermes Wicthoff.

Segundo o prefeito, além da programação festiva, o evento será palco de anúncio de diversas obras. “O presidente do Incra também estará na cidade para entregar os títulos aos assentados, que é um sonho de 20 anos. Vamos anunciar um pacote de obras muito especial para a nossa cidade”, destaca o prefeito Hermes Wicthoff.

PROGRAMAÇÃO

Além de comidas típicas, como pamonha e a famosa sopa de milho, a festa traz uma série de atrações com shows todas as noites para a comunidade. Hoje, após o concurso da rainha, quem anima a festa é a dupla Henrique e Diego.No sábado, a festa fica por conta do cantor Daniel, a grande atração deste ano. No dia 12, domingo, quem anima a noite é a dupla Brenno e Matheus. Todas as noites também haverá a abertura dos shows com apresentação do cantor Yago Augusto.

