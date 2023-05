De novo: PM de Ivaiporã apreende quase 1 Kg de cocaína

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A PM recebeu denúncias e foi até o endereço

Após denúncias, a Polícia Militar (PM) apreendeu quase um quilo de cocaína em Ivaiporã, em uma casa na Vila Monte Castelo, na noite desta terça-feira (9). Nenhuma pessoa foi presa. No mesmo endereço, na noite de segunda (8), drogas também foram encontradas no local.

continua após publicidade .

Durante buscas, os policiais encontraram no quintal um tablete de cocaína que pesou 998 gramas. A residência faz fundos com uma casa onde um traficante foi preso e 700 gramas de cocaína também foram apreendidos.

A polícia acredita que o homem, antes de ser preso, jogou a cocaína por cima do muro e a droga caiu na casa dos fundos, que estava abandonada. A droga foi levada para a delegacia e a Polícia Civil investiga o caso.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Morador de Apucarana tenta matar ex-mulher em Londrina

Outra apreendeu no mesmo endereço:

Na segunda-feira (08), a equipe da ROTAM da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM) prendeu dois homens suspeitos de tráfico de cocaína, em Ivaiporã, centro norte do Paraná. A ocorrência foi no início da noite, por volta das 18h40. Eles foram detidos em uma casa no Bairro São José, que estaria sendo utilizada para o comércio de drogas. O morador seria responsável por armazenar os entorpecentes e realizar entregas, quando solicitado por seu patrão.

Após denúncias anônimas, a polícia passou a observar o local. Durante as diligências, a equipe visualizou uma mulher chegar com um veículo Renault/kwid, estacionar na contramão da via, e descer rapidamente na casa. Diante da suspeição, a equipe aproximou-se dando ordem de abordagem.

O morador pegou um invólucro com a mulher e saiu correndo, porém, foi abordado e constatado que no invólucro continha cocaína, pesando no total 668 gramas, suficiente para produzir aproximadamente 1.300 buchas, normalmente vendidas a R$50,00 cada. Um prejuízo estimado de R$ 65 mil para o crime

Siga o TNOnline no Google News