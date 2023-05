De novo: morador de Cambira perde R$ 5,5 mil ao tentar comprar moto

Da Redação

O pagamento foi realizado via PIX

Dois moradores de Cambira, município localizado no Vale do Ivaí, foram vítimas de um estelionatário, e acabaram perdendo um valor de R$ 5.500,00. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar do Paraná (PMPR) nesta quarta-feira (24), por volta das 14 horas, na área central da cidade.

De acordo com o B.O., tudo teria começado quando um homem anunciou a venda de uma motocicleta Honda CG 150 Titan, no Marketplace do Facebook, há aproximadamente um mês. Nesta quarta, um possível comprador se interessou pela moto.

Enquanto vendedor e comprador negociavam, uma terceira pessoa entrou em contato. Para o proprietário, o estelionatário afirmou que o comprador possuía uma dívida com ele, referente a uma casa. Já para o comprador, disse que a motocicleta era sua e estava emprestada para o real proprietário.

Acreditando nas falsas informações, o possível comprador experimentou o veículo, na presença do dono, e concordou em adquiri-lo. Foi realizada uma transferência, via PIX, no valor de R$ 5,5 mil. Quando o dinheiro não caiu para o proprietário da motocicleta, ambos perceberam o crime.

Eles acionaram a PMPR e foram orientados pelas autoridades.

