De bicicleta, ladrão ataca e rouba bolsa de mulher no Vale do Ivaí

Na tarde de terça-feira (26) uma moradora de Grandes Rios foi atacada por um homem que estava de bicicleta e roubou a bolsa dela levando R$ 200,00. O caso foi na Rua Rio Grande do Norte por volta das 14h30.

A vítima relatou a Polícia Militar que estava voltando do trabalho, e quando estava próximo ao Bairro Albatroz o ladrão utilizando uma bicicleta passou do seu lado, arrancou sua bolsa, em seguida a empurrou e se evadiu sentido ao centro.

De imediato ela correu ao PM para comunicar o fato, onde a equipe policial saiu em patrulhamento e localizou bolsa jogada na Rua Rio Frande do Norte aproximadamente 100 metros do local do roubo. A vítima deu falta de aproximadamente R$200,00 em dinheiro.

A guarnição continuou o patrulhamento, mas não obteve êxito em localizar o autor, visto que a vítima não teria visto o rosto e não conseguiu repassar mais detalhes do autor por estar muito nervosa.

