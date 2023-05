Daehyun Trading pretende instalar escritório comercial em Ivaiporã

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O prefeito de Ivaiporã, Carlos Gil, recebeu o presidente de operações internacionais da Daehyun Trading, Dong Woo-Kang, presidente da Daehuyn no Brasil, Daniel Yun, gerente de negócios da Allk, Eniel Bueno, e o consultor da Prefeitura, Aleksandro Montanha.

continua após publicidade .

A linha de negócios da empresa, que atua há 31 anos, inclui a distribuição por atacado de rações para animais, fertilizantes, produtos químicos e suprimentos agrícolas – mantendo escritórios na Coreia do Sul e em São Paulo.

- LEIA MAIS: Ivaiporã investe mais de R$1.2 mi em melhorias no Cemitério Municipal

continua após publicidade .

A Daehyun Trading percebe que o interior do Brasil ganhou destaque em tecnologias voltadas ao agronegócio e ao mercado de produtos básicos ou matérias-primas que são produzidos em larga escala.

O principal objetivo da Daehyun Trading é estabelecer parcerias comerciais e fornecer soluções logísticas para facilitar as transações comerciais entre diferentes países.

Parceria com Ivaiporã

Neste aspecto, o presidente Dong Woo-Kang pretende estabelecer parceria entre a Daehuyn e a Prefeitura por entender que o cenário de mercado no Brasil passa por mudanças, surgindo oportunidades de investimentos internacionais em pequenas cidade – especialmente após o Governo fortalecer a aproximação entre a Coreia do Sul e o Paraná.

continua após publicidade .

A parceria entre os países também inclui Termo de Cooperação com o município de Ivaiporã por meio da Kotra (Agência de Promoção de Exportações e Investimentos da Coreia do Sul) e Memorando de Entendimento com a Phycoil Biotechnology International.

Por consequência, a Daehyun Trading formalizou Memorando de Entendimento com o prefeito Carlos Gil para instalar um escritório internacional de operações na Incubadora Tecnológica, que se encontra em construção no Parque Industrial.

Durante a visita, Dong Woo-Kang, Daniel Yun e Aleksandro Montanha visitaram a empresa Frango Caipira do Campo, onde foram recebidos pelo empresário Marcos Batista.

continua após publicidade .

“O objetivo da Daehyun Trading é conhecer aquilo que o Paraná pode oferecer à Coreia do Sul diante do enorme potencial do Estado, visando atuar fortemente no mercado coreano”, disse Dong Woo-Kang.

Dong Woo-Kang e Daniel Yun expressaram grande interesse em estabelecer parcerias com cooperativas de Ivaiporã – a exemplo de outras parcerias que têm com cooperativas da Coreia do Sul, como a Nonghyup, que é a maior cooperativa do país asiático. A expectativa é que a Daehyun Trading atue no mercado nacional com os produtos paranaenses.

Siga o TNOnline no Google News