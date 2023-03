Da Itália para o Vale: Lunardelli recebe relíquia de Santa Rita

Da Redação

O Santuário Santa Rita de Cássia, localizado em Lunardelli, município que pertence ao Vale do Ivaí, recebeu nesse domingo (26) um fragmento pertencente à santa. A relíquia, que é um pedaço de osso, é considerada de primeiro grau e veio diretamente da comuna italiana de Cássia, na Itália. Cássia foi beatificada após sua morte e, desde então, seu corpo é mantido na comuna italiana.

Partes dos ossos da santa que atende as causas impossíveis são retirados e se tornam relíquias. Como o Santuário de Lunardelli recebeu um desses fragmentos, se tornou uma das capelas mais importantes do Brasil.

O evento reuniu diversos fiéis, além de inúmeras autoridades políticas e religiosas.

O recebimento da relíquia se iniciou na entrada da cidade e uma carreata foi feita até a basílica. O reitor do santuário, padre José Natalício, considera o episódio uma obra de Deus. "Não dá para descrever este momento e que nós estamos sentindo. Deus é maravilhoso e com certeza é uma grande obra do Senhor em Lunardelli", afirmou.

A relíquia foi viabilizada à Diocese de Apucarana pelo Cardeal João Braz de Aviz, que era padre da diocese, e está em Roma trabalhando com o Papa Francisco. "Graças a Deus, nós temos em Roma um Padre, que é da nossa Diocese, que hoje é cardeal, Dom João Braz de Aviz, e foi através dele que nós recebemos este presente. Assim podemos dizer que Santa Rita está mais próxima de nós. São pouquíssimos os Santuários no mundo que têm uma Relíquia. Também graças às orações do padre Célio e depois do padre Natalício, hoje Lunardelli é uma cidade gêmea, enfim uma cidade irmã de Cássia", disse o bispo Dom Carlos José.

Após uma celebração ser realizada, o fragmento da santa foi levado para uma capela especial no interior da igreja, onde permanecerá acessível aos romeiros.

fonte: Arquivo/TNOnline Local onde a relíquia ficará

Com informações do Blog do Berimbau.

