Curso de formação de praças da 6ª CIPM conclui 1ª fase de adaptação

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No final de semana, os alunos do Curso de Formação de Praças (CFP) da 6ª Companhia Independente Polícia Militar concluíram a primeira fase de adaptação à vida miliciana.

continua após publicidade .

Os alunos chegaram na 6ª CIPM em Ivaiporã no último dia 2 e passaram por diversas etapas intensivas de conhecimento nesse período, bem como tiveram diversas restrições e ficaram no regime de internato.

Durante esta final de semana eles foram submetidos a múltiplas atividades de ação continuada, com algumas simulações de situações adversas que podem encontrar durante a atividade policial, planejadas pela Coordenação do Curso, que contou com a participação de vários policiais militares para ministrarem as instruções.

continua após publicidade .

Os alunos também realizaram a primeira marcha (técnica de deslocamento terrestre), que ocorreu na Mata Suíça, município de São João do Ivaí-PR. Atividade esta que incentiva o espírito de corpo e o companheirismo, que são criados pela submissão a momentos de dificuldades, e geram laços de amizade entre os integrantes do grupo.

Os treinamentos físicos e psicológicos por que passaram também se dá em razão de desenvolverem, além de outras, a habilidade da atenção, ainda que estejam sob estresse, bem como para entenderem o processo da jornada continuada de trabalho. Ao final da marcha, os alunos foram dispensados para passar o domingo com seus familiares.

Siga o TNOnline no Google News