Curso de formação de brigadistas é realizado em Rio Bom

O curso aconteceu neste final de semana

A empresa Pardim Leite LTDA, em parceria Secretaria de Saúde de Rio Bom, realizou neste final de semana um curso de formação de brigadistas no município. O curso foi ministrado por instrutores especialistas na área.

De acordo com o enfermeiro Leandro Benedito, o objetivo do curso é preparar uma equipe que esteja de prontidão para as eventuais emergências na cidade. "Nos últimos anos, vem aumentando significativamente o número de pessoas que frequentam regiões remotas, de difícil acesso, localizadas nas montanhas, matas, florestas, rios, cachoeiras e outras semelhantes aqui em Rio Bom. Por isso temos que ter o nosso plano de contingência e equipe preparada", afirma.

O secretário de Saúde de Rio Bom, José Benedito de Andrade, enalteceu a necessidade do planejamento. "Foram dois dias de formação. É a primeira equipe de brigadistas que formamos aqui em Rio Bom e termos certeza de que estamos na direção certa para lidar com essas eventuais fatalidades", diz Andrade.

fonte: Prefeitura de Rio Bom





