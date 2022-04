Cultura de Ivaiporã estimula leitura na Semana do Livro

Da Redação

Entre os dias 18 e 20 de abril, o Departamento de Cultura da Prefeitura de Ivaiporã promove a Semana do Livro para celebrar o Dia Nacional do Livro Infantil – instituído para homenagear o pai da literatura infantil brasileira, Monteiro Lobato, que nasceu no dia 18 de abril de 1882.

A Semana do Livro inclui contação de histórias e teatro para alunos do 3º ano da rede municipal de ensino, que são recebidos na Biblioteca Cidadã Neusa Rocha Martins. As ações contam com a participação da professora Jacinta Scodro Bonfim e dos alunos do curso de Formação de Docente do Colégio Estadual Barbosa Ferraz: Ana Paula Santos, Hadrian Pedroso, Neidiele Afonso e Yasmin Romualdo.

Na segunda-feira, dia 18, participaram alunos das Escolas Municipais Leila Diniz, Ivaiporã e Jacutinga. Nesta terça-feira, dia 19, o Departamento de Cultura recebe os alunos das Escolas Municipais Ignes de Souza Caetano, Bento Viana e Ivaiporã. A Semana do Livro encerrará na quarta-feira, dia 20, com a visita dos alunos das Escolas Municipais Maria Diva Proença e Carlos Lacerda.

“Um dos objetivos da Semana do Livro é estimular a leitura, aumentar o vocabulário, melhorar a capacidade de comunicação e ampliar o conhecimento, porque quem lê mais, escreve melhor”, declarou a diretora do Departamento de Cultura, Luciane Baggio.