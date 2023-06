Cultivando Água Limpa é finalista do Prêmio Cidades Sustentáveis

A cidade de Ivaiporã conquistou uma posição de destaque no cenário da sustentabilidade ao ser selecionada como uma das três finalistas do Prêmio Cidades Sustentáveis. O programa responsável pela conquista é o inovador Cultivando Água Limpa, desenvolvido pela Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Conforme regulamento, a premiação é dividida em três faixas populacionais (Projeção Populacional do IBGE 2023): cidades pequenas com até 100 mil habitantes, cidades médias entre 101 mil e 500 mil habitantes, e cidades grandes acima de 500 mil habitantes.

A cerimônia de premiação acontecerá na sexta-feira, dia 16 de junho, às 18 horas, em São Paulo, durante a abertura da Virada ODS, no auditório do Masp. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, líderes empresariais, representantes do Sistema ONU Brasil e membros da sociedade civil farão parte da solenidade. Além disso, as cidades vencedoras terão a oportunidade de apresentar as Boas Práticas na Rodada de Prefeitos, no Palácio das Artes, no sábado, dia 17, às 10h00.

O anúncio foi feito pela coordenadora do Programa Cidades Sustentáveis, Zuleica Goulart, via e-mail enviado ao gabinete do prefeito Carlos Gil, que recebeu a notícia com entusiasmo. “A inclusão de Ivaiporã como uma das 3 finalistas no Prêmio Cidades Sustentáveis fortalece a posição da cidade como um exemplo a ser seguido no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Portanto, é motivo de orgulho para os moradores e um estímulo para que outras regiões também adotem práticas sustentáveis em busca de um futuro mais equilibrado”, afirmou Carlos Gil.

Cultivando Água Limpa

Com o programa Cultivando Água Limpa, Ivaiporã não raciona água, há 10 anos, apesar das crises hídricas registradas no Estado e no Brasil. O sucesso do programa está na revitalização das nascentes nas Bacias dos Rios Pindaúva e Pindauvinha. Além de garantir a qualidade da água consumida pelos moradores de Ivaiporã, o programa oferece incentivos financeiros aos produtores rurais que colaboram com a revitalização das nascentes – via Fundo Municipal de Meio Ambiente.

Os resultados do programa são impressionantes. Foram revitalizadas 200 nascentes: 70 delas executadas em 2021 e 2022. A vazão do manancial que abastece a cidade aumentou de 4,5 milhões para 7,5 milhões de litros por dia. Além disso, foi observada uma redução de 16% no uso de PAC (Policloreto de Alumínio) a cada 1.000.000 de m³ de água produzidos, e a turbidez média anual diminuiu cerca de 80%.

Com a implementação bem-sucedida do programa Cultivando Água Limpa, Ivaiporã demonstra comprometimento em contribuir com a preservação do meio ambiente e alcançar diversos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Entre os ODS atingidos estão o acesso à água potável e saneamento (ODS 6), a ação contra a mudança global do clima (ODS 13), a conservação da vida terrestre (ODS 15) e a criação de parcerias e meios de implementação (ODS 17).

ODS da ONU

Promovido pelo Instituto Cidades Sustentáveis, com o apoio do projeto CITinova, o Prêmio Cidades Sustentáveis busca acelerar a implementação da Agenda 2030 e reconhecer as Boas Práticas das cidades que avançam na realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela ONU.

Desde o início do mandato, o prefeito Carlos Gil e o vice-prefeito Marcelo Reis têm trabalhado incansavelmente para cumprir metas relacionadas aos ODS em diversas áreas da administração pública. As conquistas são registradas tanto na plataforma estadual (https://www.boaspraticasods.pr.gov.br/) quanto na plataforma federal (https://www.cidadessustentaveis.org.br/), evidenciando o comprometimento de Ivaiporã com o desenvolvimento sustentável.

“Estamos extremamente orgulhosos por estarmos entre os finalistas do importante Prêmio Cidades Sustentáveis, porque o programa Cultivando Água Limpa reflete o compromisso da gestão Carlos Gil em promover práticas sustentáveis”, afirmou secretária municipal de Meio Ambiente, Denise Kusminski.

