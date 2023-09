Cuidadora de idosos é agredida por filho de pacientes em Borrazópolis

Uma cuidadora de idosos, acionou a Polícia Militar (PM) na manhã de sexta-feira (14) e alegou ter sido agredida pelo filho dos pacientes. O caso ocorreu na Rua Boa Esperança, em Borrazópolis.

No local, os policiais conversaram com a solicitante, ela disse que teve uma discussão com o homem que é filho dos idosos da residência, que a agrediu com socos e empurrões que vieram a causar escoriações pelo corpo.

Ela relatou ainda a equipe que também teve a tela do seu celular danificado, um Smartphone Xiaomi Redmi Note 10. Após as agressões o autor evadiu do local tomando rumo ignorado.

A cuidadora foi orientada quanto às medidas cabíveis e informada quanto ao prazo para representação.

