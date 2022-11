'Cruzmaltina Rodeio Show' que aconteceria em dezembro é cancelado

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Evento foi cancelado pela prefeitura de Cruzmaltina

A gestão municipal de Cruzmaltina divulgou na manhã desta quarta-feira (30), o cancelamento da Rodeio Show, que seria realizado de 9 a 11 de dezembro. Conforme informações de pessoas envolvidas com o evento, foi publicado um pregão para contratação de empresa que iria instalar a infraestrutura, como montagem dos palcos, banheiros químicos e segurança, mas nenhuma empresa habilitada apareceu.

continua após publicidade .

Como não há mais tempo hábil para outro pregão, a gestão foi orientada pela assessoria jurídica, a cancelar a festa. O que também pesou na decisão, foi o fato de denúncias terem sido protocoladas no Ministério Público (MP), questionando os valores que seriam gastos.

-LEIA MAIS: Clima de festas de Natal envolve os moradores de Jardim Alegre

continua após publicidade .

A prefeitura busca uma forma correta e legal para revogar os contratos com as duplas Rio Negro & Solimões; Thaeme & Thiago, e Marcos Paulo & Marcelo. Em breve, o prefeito Natal Casavecchia irá falar sobre o cancelamento, mas adiantou o pronunciamento com pedido de desculpas e disse que a decisão foi tomada após ouvir a equipe e pessoas da comunidade.

As informações são do Blog do Berimbau.

Siga o TNOnline no Google News