Cruzmaltina recebe shows nacionais e rodeio em dezembro

Rionegro & Solimões e Thaeme & Thiago estão confirmados para o evento em dezembro

O mês de dezembro, entre os dias 9, 10 e 11, será animado para os moradores de Cruzmaltina, no Vale do Ivaí. O município irá receber shows de artistas nacionais e um grande rodeio, de acordo com a Prefeitura Municipal.

Conforme o município, o intuito das apresentações é, além de divulgar a cidade, levar entretenimento para os moradores e fomentar a economia.

Ainda segundo a prefeitura, Thaeme & Thiago se apresentarão no dia 9; Rionegro & Solimões irão no dia 10; e fecham a agenda, no dia 11, Marcos Paulo & Marcelo, considerados os herdeiros do talento de Milionário e José Rico.

As atrações já foram contratadas. O evento terá o apoio da Câmara Municipal e do comércio, além da ajuda solicitada ao Ministério do Turismo, Governo do Estado e empresas como Copel e Sanepar.

O rodeiro será com entrada franca. Apenas os camarotes serão vendidos para os três dias de evento. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 9 9965-7370. O evento promete atrair grande público de toda a região.

