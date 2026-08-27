Criminosos roubam carga de caminhão entre Tamarana e Mauá da Serra

Motorista foi abordado por criminosos que usaram uma caminhonete com giroflex para simular uma fiscalização.

A Polícia Militar foi acionada pelo Copom no início da manhã de quarta-feira (26), por volta das 6 horas, para atender a uma ocorrência de roubo de carga nas imediações da PR-272, na área rural de Faxinal, após a linha férrea.

No local, os policiais prestaram atendimento ao motorista de um caminhão de transporte de cargas. A mercadoria roubada era fracionada e composta por produtos variados de comércio eletrônico.

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Segundo relato do motorista a PM, durante a madrugada, no trecho entre Tamarana e o trevo de Mauá da Serra, ele foi interceptado por uma caminhonete branca equipada com sinalizadores luminosos vermelhos e azuis.

Os criminosos simularam uma fiscalização oficial. Durante a abordagem, um deles efetuou um disparo de arma de fogo para forçar a parada do caminhão.

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De acordo com o motorista, aproximadamente quatro indivíduos participaram da ação. O grupo utilizou também um segundo caminhão para fazer o transbordo da mercadoria.

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Durante o roubo, os criminosos cobriram a cabeça do motorista com uma peça de roupa. Ele permaneceu retido no interior da cabine enquanto o grupo descarregava a carga.

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Após a fuga dos criminosos em direção à rodovia principal, a vítima constatou que seu aparelho celular havia sido danificado. Em seguida, conseguiu acessar a via pública para pedir socorro.