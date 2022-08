Criminosos mantêm família refém e roubam trator em São João do Ivaí

Da Redação

Trator agrícola e implemento roubado da propriedade

Uma quadrilha assaltou uma residência na área rural de São João do Ivaí, na noite de segunda-feira (1), e levou um trator agrícola da propriedade. O roubo foi por volta das 19h40 na localidade Água da Jabuticaba.

A guarnição foi acionada pelo proprietário da fazenda, por volta das 1h30 desta terça-feira (2), que foi ao Destacamento da Polícia Militar (DPM) informando que um de seus funcionários não havia chegado a casa ainda, e que em contato com o funcionário, achou estranho a atitude dele, dizendo a todo o momento, não posso chegar, não posso chegar. Diante disso foi criada a suspeita que a família que mora na fazenda, poderia ter sido vítima de roubo.

Os policiais foram então até a propriedade, sendo confirmado a suspeita de assalto. A fazenda foi assaltada por seis indivíduos encapuzados e armados com pistola e revólver. As vítimas não souberam descrever as características dos autores.

Foi relatado aos policiais, que os bandidos renderam a família por volta de 19h40min, dois deles ficaram contendo os moradores dentro da residência, enquanto os demais roubaram um trator Valtra BM110 amarelo 2008, acoplado em uma máquina agrícola, conhecida por Columbia. Os bandidos teriam tomado rumo ao distrito de Ubaúna.

Na residência se encontrava seis adultos e um bebê. Ainda segundo as vítimas, os assaltantes diziam ”só queremos as coisas do patrão”. Relataram ainda que não houve ameaças mais ríspidas nem agressões.

Os dois indivíduos que mantinham a família em cárcere, fugiram cerca de 15 minutos antes da equipe chegar ao local.

Foi feito diligências com apoio da equipe de Lunardelli em toda a área próxima ao sítio e no distrito de Ubaúna, porém, não foi localizado o trator e nem os dois indivíduos que haviam fugido recentemente.

