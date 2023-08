Criminosos invadem propriedade rural e furtam boi de 15 arrobas

Na quinta-feira (10) um homem procurou o destacamento da Polícia Militar (PM) de Borrazópolis, após ter uma cabeça de gado furtada da propriedade rural no bairro Ponte Preta.

Ele relatou aos policiais militares que arrenda a propriedade que fica localizada na PR-170, e que teve uma boi anelorado (Nelore cruzado com outras raças) de aproximadamente 15 arrobas furtado, porém não sabendo precisar a data do furto.

Disse ainda, que haviam cortado o cadeado da porteira e passaram o animal por baixo da cerca. Foi confeccionado o B.O.U. que será encaminhado a Polícia Civil para investigação do caso.

Golpe do falso perfil faz mais uma vítima em Borrazópolis (outra ocorrência)

Em Borrazópolis, uma moradora foi mais uma vítima do golpe do Falso Perfil. Um golpista utilizou um perfil falso em nome do filho dela que acabou depositando R$ 980,00 via Pix para o estelionatário.

A vítima disse aos policiais que a transação bancária foi realizada por sua filha e que o intuito era auxiliar seu filho. Mãe e sua filha foram orientadas a efetuar, também, um BOU na Delegacia Virtual no Núcleo de Combate aos Cibercrimes – NUCIBER.

