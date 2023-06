Criminosos invadem empresas e furtam ferramentas no Vale do Ivaí

Foram levados diversas ferramentas do local como chaves de boca, furadeira e esmerilhadeira, dentre outros

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Por volta das 9h45 de domingo (11-06) a Polícia Militar (PM) foi acionada para atendimento a uma ocorrência de arrombamento e furto em um barracão e uma oficina na cidade de Rio Branco do Ivaí.

continua após publicidade

No local os policiais militares fizeram contato com o solicitante, proprietário do barracão ao lado da oficina que também foi alvo de furto.

- LEIA MAIS: Bandidos arrombam agência dos Correios e levam encomendas

continua após publicidade

Ele relatou que saiu do barracão por volta das 19 horas da noite anterior e pela manhã recebeu uma ligação dizendo que a porta do barracão estava aberta.

A vítima foi ao local para averiguar e constatou que haviam arrombado o cadeado da porta e furtaram diversas chaves de boca de vários tamanhos, uma furadeira Bosh azul, uma esmerilhadeira Bosh azul e uma parafusadeira de impacto GP prata.

A proprietária da oficina que também foi alvo de furto, informou que levaram do seu estabelecimento uma máquina de solda e um aparelho de oxigênio.

A equipe questionou ambas as vítimas se teriam alguma suspeita de quem seria o autor, mas disseram que não fazem ideia de quem seja.

Siga o TNOnline no Google News