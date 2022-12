Criminosos invadem casa de sítio em Ivaiporã e furtam pistola

Da Redação

Imagem meramente ilustrativa

Ladrões invadiram uma casa de um sítio e furtaram objetos eletrônicos, uma pistola e munições. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), na sexta-feira (30), por volta das 17 horas, no Bairro dos Cunhas, em Ivaiporã, no Centro Norte do Paraná.

A solicitante relatou aos policiais militares, que os pais dela estavam viajando. Na noite anterior, ela teria ido a casa por volta das 21h30.

Quando retornou a casa, na sexta-feira, por volta das 17 horas, notou que havia sido furtado um cofre com uma pistola Taurus 380 com dois carregadores municiados.

Também foi levado da residência, um televisor Samsung, GPS de trator agrícola, calçados, facas Coamo, secador, ferro de passar roupa, massageador e uma espingarda de pressão.

A solicitante foi orientada e registrado BOU que seria encaminhado a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

