Da Redação

Criminosos instalam aparelhos para clonar cartões em Jandaia

Clientes da Caixa Econômica Federal de Jandaia do Sul flagraram dois homens instalando equipamentos nos caixas eletrônicos, com o objetivo de clonar cartões de clientes. A Polícia Militar (PM) foi acionada e se dirigiu até a agência que fica na avenida Doutor Getúlio Vargas, na tarde deste sábado, 12.

continua após publicidade .

Segundo o boletim de ocorrências, a equipe foi informada de que dois homens, aparentando entre 20 e 30 anos, morenos, usando roupa vermelha e outro branca, teriam instalado objetos nos referidos caixas, mas, ao serem notados pelas pessoas no interior da agência, fugiram levando consigo os referidos aparelhos.

Uma mulher contou aos policiais que teve o seu cartão bancário retido em um dos caixas após a ação dos criminosos. A equipe de segurança do banco foi ao local para verificar a situação. A polícia recolheu um pedaço do aparelho que teria sido acoplado no caixa, e encaminhou à delegacia de Polícia Civil para as providências.

continua após publicidade .

Ninguém foi preso.