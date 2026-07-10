Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Vale do Ivaí

publicidade
VALE DO IVAÍ

Criminosos furtam peças de túmulos no Cemitério Municipal de Califórnia

Funcionário percebeu a falta dos objetos ao chegar para trabalhar; quantidade exata do material levado ainda é desconhecida

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 07:44:13 Editado em 10.07.2026, 07:45:49
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Criminosos furtam peças de túmulos no Cemitério Municipal de Califórnia
Autor Cemitério Municipal de Califórnia - Foto: Google Street View

Na manhã de quinta-feira (9), um furto foi registrado no Cemitério Municipal de Califórnia, localizado na Rua Taquara, na região central da cidade. Diversos objetos de metal e bronze foram levados das sepulturas durante a noite ou madrugada.

-LEIA MAIS: Caminhão tomba na BR-376 em Califórnia após motorista sofrer mal súbito

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O crime foi descoberto por um coveiro de 52 anos que trabalha no local. Ele procurou a Polícia Militar para relatar que encerrou suas atividades normalmente no dia anterior e, ao retornar para iniciar o expediente na manhã seguinte, percebeu que as decorações dos túmulos haviam sido furtadas.

De acordo com o relato do trabalhador aos policiais, ainda não foi possível contabilizar a quantidade exata de peças que foram levadas. A Polícia Militar registrou a ocorrência, e o caso agora deve ser investigado pelas autoridades competentes para tentar identificar os responsáveis pelo crime e recuperar os materiais.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Cemitério Municipal de Califórnia Crime decorações de túmulos Furto investigação policial objetos de metal
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Vale do Ivaí

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV