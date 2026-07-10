Criminosos furtam peças de túmulos no Cemitério Municipal de Califórnia

Funcionário percebeu a falta dos objetos ao chegar para trabalhar; quantidade exata do material levado ainda é desconhecida

Na manhã de quinta-feira (9), um furto foi registrado no Cemitério Municipal de Califórnia, localizado na Rua Taquara, na região central da cidade. Diversos objetos de metal e bronze foram levados das sepulturas durante a noite ou madrugada.

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O crime foi descoberto por um coveiro de 52 anos que trabalha no local. Ele procurou a Polícia Militar para relatar que encerrou suas atividades normalmente no dia anterior e, ao retornar para iniciar o expediente na manhã seguinte, percebeu que as decorações dos túmulos haviam sido furtadas.

De acordo com o relato do trabalhador aos policiais, ainda não foi possível contabilizar a quantidade exata de peças que foram levadas. A Polícia Militar registrou a ocorrência, e o caso agora deve ser investigado pelas autoridades competentes para tentar identificar os responsáveis pelo crime e recuperar os materiais.