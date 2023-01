Criminosos furtam pagamento de pensionistas no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ladrões arrombaram um caixa eletrônico localizado no Posto de Atendimento do Banco Bradesco, de Borrazópolis, no norte do Paraná, na madrugada desta quinta-feira (26) e furtaram R$ 140 mil, todas as notas disponíveis no equipamento. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar (PM), na Praça da República, Avenida Paraná.

continua após publicidade .

Conforme informações do delegado da Polícia Civil, Ricardo Mendes, de Faxinal, o valor furtado do caixa é considerado alto. "Tinha essa quantia de notas devido ao pagamento de pensionistas da cidade. Geralmente, tem menos dinheiro no equipamento em outras datas", explica.

-LEIA MAIS: Flagrante: motorista é preso por dirigir embriagado em Borrazópolis



continua após publicidade .

Para o delegado, o crime pode ter ocorrido durante toda a madrugada desta quinta (26), já que em contato com a gerente do local, ela informou que o equipamento parou de funcionar por volta das 20 horas. "Não sabemos ao certo ainda, pois este lugar não possui nenhum tipo de sistema de segurança e na rua, quase não tem movimentação de pessoas à noite para testemunhar. Por isso, ainda não foi possível afirmar quantas pessoas se envolveram na ação. No entanto, acredito que no mínimo dois criminosos arrombaram o posto de atendimento", afirma.

Falta de segurança

Ainda conforme Mendes, o caixa eletrônico tem apenas uma porta de vidro, que geralmente, fica aberta e também não tem câmeras de segurança, o que facilita a ação de criminosos. "Neste episódio, os ladrões usaram um serra copo, cujo corte cria um furo no local onde é usada. Com esta ferramenta, foi possível ter acesso ao interior da máquina", complementa.

De acordo com o delegado, a investigação busca imagens de sistemas de outros comércios e da entrada da cidade para tentar identificar os autores. "As equipes da perícia e a criminalística colheram as digitais presentes no caixa eletrônico para a identificação dos autores da ação criminosa também. As investigações continuam", complementa.

Siga o TNOnline no Google News